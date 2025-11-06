Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 6 ноября

Загруженность дорог Московской области оценили на шесть баллов в четверг вечером. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными в связи с возможными осадками, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Сегодня балашихинские автоинспекторы провели профилактическую акцию для студентов колледжа «Энергия».