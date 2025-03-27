Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 27 марта

В четверг вечером, 27 марта, загруженность дорог оценили в шесть баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе.

Также заторы возникли на Можайском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах из-за возможных осадков, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.