Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 26 марта

В среду вечером, 26 марта, загруженность дорог оценили в 6 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском шоссе.

Также заторы возникли на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.