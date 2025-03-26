Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 26 марта

В среду вечером, 26 марта, загруженность дорог оценили в 6 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском шоссе.
Также заторы возникли на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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