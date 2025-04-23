Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 23 апреля

Вечером в среду, 23 апреля, пробки в Подмосковье составили шесть баллов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы сегодня возникли в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском и Можайском шоссе. Кроме того, движение машин сейчас затруднено на Новорязанском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе.

В Минтрансе Подмосковья водителей призвали водить внимательно, не превышать скорость, а также держать дистанцию и избегать внезапных маневров.