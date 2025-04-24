Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 24 апреля

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 24 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Можайском, Новорязанском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.
Ведомство призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
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