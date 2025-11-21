Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 21 ноября

В пятницу вечером, 21 ноября, загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов. Движение оказалось затруднено в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Минском и Можайском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Кроме того, заторы возникли на Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком и Ленинградском шоссе, а также на съездах с МКАД.

В ведомстве предупредили, что сегодня в регионе возможна гололедица и туман, а ночью местами — мокрый снег и дождь.

Водителей призывали не выезжать на дороги на летней резине, сохранять внимательность на поворотах, мостах, съездах и эстакадах и не забывать про базовые правила безопасного движения в осенне-зимний сезон.