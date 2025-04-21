Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 21 апреля
Вечером в понедельник, 21 апреля, пробки в Подмосковье составили шесть баллов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Заторы сегодня возникли в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Кроме того, движение машин сейчас затруднено на Можайском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе.
В ведомстве призвали соблюдать дистанцию, не превышать допустимую скорость и избегать внезапных маневров.