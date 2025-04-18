Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 18 апреля

Вечером в пятницу, 18 апреля, пробки в Подмосковье составили шесть баллов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы сегодня возникли в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Кроме того, движение машин сейчас затруднено на Можайском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Каширском, Пятницком, Калужском и Волоколамском шоссе.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать дистанцию, не превышать допустимую скорость, а также не совершать внезапных маневров. Кроме того, сотрудники министерства призвали автомобилистов не отвлекаться от дороги.