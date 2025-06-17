Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 17 июня

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Вечером во вторник, 17 июня, дорожная ситуация в Московской области остается напряженной. Загруженность магистралей оценили в шесть баллов из 10.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются сейчас на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе.

Заторы возникли сегодня вечером также на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей соблюдать осторожность и предписанный скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать внезапных маневров.