Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 13 ноября

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 13 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.