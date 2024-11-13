Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 13 ноября

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 13 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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