Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 16 октября

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов утром 16 октября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском и других шоссе.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что на 1,2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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