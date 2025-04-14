Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 14 апреля

Утром в понедельник, 14 марта, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили шесть баллов.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Кроме того, движение затруднено на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей держать дистанцию, не отвлекаться от дороги и не превышать скорость.