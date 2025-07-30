Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 30 июля

Вечером в среду, 30 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Также движение затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.