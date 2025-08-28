Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 28 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 28 августа. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня вечером в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице произошла авария с участием Lamborghini Urus и Toyota. У элитного спорткара оторвало бампер и вылетела подушка безопасности. Информации о пострадавших нет. В районе ДТП образовались пробки.