Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 24 октября

Загруженность дорог Московской области оценили на пять баллов в пятницу вечером. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

