Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 9 февраля
Пробки в Подмосковье утром в понедельник, 9 февраля, достигли пяти баллов. На региональные дороги в первый день рабочей недели выехали свыше 798 тысяч машин.
Этот показатель на 24% меньше значений января.
Основные заторы возникли на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском, Калужском и Варшавском шоссе.
Кроме того, движение затруднено на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Пробки возникли также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать предписанную скорость и не совершать резких маневров.