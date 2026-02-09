Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 9 февраля

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в понедельник, 9 февраля, достигли пяти баллов. На региональные дороги в первый день рабочей недели выехали свыше 798 тысяч машин.

Этот показатель на 24% меньше значений января.

Основные заторы возникли на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском, Калужском и Варшавском шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Пробки возникли также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать предписанную скорость и не совершать резких маневров.