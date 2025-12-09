Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 9 декабря

Утром во вторник, 9 декабря, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах сегодня зафиксировали менее миллиона автомобилей.

Заторы возникли на Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Рязанском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском и Калужском шоссе.

Пробки образовались также на Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение машин затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать дистанцию, заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон во время движения.