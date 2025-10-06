Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 6 октября

Утром в понедельник, 6 октября, пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. На дорогах региона насчитали свыше миллиона автомобилей.

Главные заторы возникли сегодня на трассах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия" в сторону столицы.

Движение транспорта затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Новорязанском и Варшавском шоссе.

Кроме того, пробки сформировались на Минском, Боровcком, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, а также о возможных осадках.