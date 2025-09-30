Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 30 сентября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром во вторник, 30 сентября, на дорогах Московской области зафиксировали свыше миллиона машин, что почти на 6% превышает средние показатели августа. Пробки в регионе составили пять баллов.

Движение в утренние часы затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Рязанском, Новорязанском, Каширском и Варшавском шоссе.

Заторы образовались на Киевском, Калужском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки зарегистрировали на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.