Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 3 апреля

Утром в четверг, 3 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Сегодня на дорогах зарегистрировали на 2% больше машин по сравнению со средними значениями марта.

Заторы возникли на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Симферопольском шоссе. Затруднения движения зафиксировали также на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Минтрансе Московской области призвали водителей притормаживать перед пешеходными переходами и не совершать резких маневров.