Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 29 сентября

Утром в понедельник, 29 сентября, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе сегодня составили пять баллов.

Заторы возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Рязанском и Новорязанском шоссе.

Движение автомобилей в утренние часы затруднено также на Калужском, Боровском, Минском, Киевском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали водителей держать дистанцию, не превышать скорость и не совершать внезапных маневров.