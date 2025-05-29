Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 29 мая

Утром в четверг, 29 мая, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе достигли пяти баллов.

Сегодня движение машин затруднено на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском и Симферопольском шоссе.

Заторы возникли на Варшавском, Боровском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать внезапных маневров.