Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 28 мая

Утром в среду, 28 мая, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На дорогах региона зафиксировали свыше миллиона машин, что превышает средние значения апреля на 1,5%.

Движение автомобилей сегодня затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Заторы возникли на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призывают держать дистанцию, быть внимательными, не превышать допустимую скорость и не совершать внезапных маневров.