Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 октября
Утром в понедельник пробки в Московской области достигли пяти баллов. На региональных дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.
В утренние часы заторы возникли на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Согласно данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Каширском, Носовихинском, Варшавском и Киевском шоссе.
Пробки образовались также на Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Автомобилистов призывают не превышать скорость и не нарушать дистанцию.