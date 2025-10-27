Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 октября

Фото: Пробки в Москве / Медиасток.рф

Утром в понедельник пробки в Московской области достигли пяти баллов. На региональных дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.

В утренние часы заторы возникли на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Согласно данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Каширском, Носовихинском, Варшавском и Киевском шоссе.

Пробки образовались также на Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают не превышать скорость и не нарушать дистанцию.