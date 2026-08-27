Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 августа

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

В четверг утром, 26 августа, пробки в Московской области оценивают в пять баллов. Такой информацией поделились в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наибольшие сложности с движением наблюдаются на участках, ведущих в сторону столицы. В зоне повышенной нагрузки — Ленинградское, Щелковское, Каширское, Варшавское, Киевское, Волоколамское и Пятницкое шоссе.

В ведомстве настоятельно рекомендуют автомобилистам проявлять максимум осторожности: строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не совершать резких перестроений.

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