Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 26 мая

Утром в понедельник, 26 мая, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей, что меньше средних показателей апреля на 2%. Пробки в регионе составили пять баллов.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Движение машин затруднено на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанциа.