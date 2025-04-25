Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 25 апреля

Пробки в Московской области утром в пятницу, 25 апреля, составили пять баллов. На дорогах региона насчитали свыше миллиона автомобилей.

Сегодня заторы возникли на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новоегорьевском, Каширском и Варшавском шоссе. Движение машин затруднено на Калужском, Боровском, Минском, Можайском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало автомобилистов не отвлекаться от дороги, соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость. Кроме того, водителям порекомендовали не совершать внезапных маневров.