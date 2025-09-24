Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 24 сентября

Утром в среду, 24 сентября, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе оценили в пять баллов.

Главные заторы сегодня зафиксировали на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Калужском, Щелковском, Каширском и Носовихинском шоссе.

Движение машин затруднено на Варшавском, Киевском, Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Пробки также возникли на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали автомобилистов не превышать скорость, не нарушать дистанцию, а также учитывать возможные осадки.