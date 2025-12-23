Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 23 декабря
Утром во вторник, 23 декабря, пробки в Московской области составили пять баллов. Сегодня на дорогах региона зарегистрировали свыше 771 тысячи машин.
Заторы возникли на на Ярославском, Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском и Варшавском шоссе.
Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Боровском, Киевском, Минском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Водителям напоминают о необходимости сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию и установленную скорость.