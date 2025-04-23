Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 23 апреля

Утром в среду, 23 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали миллион автомобилей. Пробки в регионе оценили в пять баллов.

Заторы сегодня возникли в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Движение автомобилей затруднено на Каширском, Калужском, Варшавском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не совершать резких маневров, не превышать скорость и держать дистанцию.