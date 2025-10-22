Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 22 октября
Утром в среду пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона машин.
Движение транспорта в утренние часы затруднено на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Заторы образовались сегодня на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Рязанском, Новорязанском и Варшавском шоссе.
Пробки также возникли на Киевском, Минском, Калужском, Можайском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области водителей призвали учитывать неблагоприятные погодные условия, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.