Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 22 мая

Утром в четверг на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском, шоссе. Кроме того, движение транспорта затруднено на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском и Можайском шоссе.

Пробки наблюдаются на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.