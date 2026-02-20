Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 19 февраля

Утром в пятницу дороги в Подмосковье загружены на пять баллов. Накануне в регионе прошел мощный снегопад, который оказывал влияние на движение транспорта.

Заторы сегодня зарегистрировали на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском и Варшавском шоссе.

Пробки образовались в утренние часы на Киевском, Калужском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали автомобилистов не отвлекаться во время движения, соблюдать скорость, держать дистанцию и избегать резких перестроений.