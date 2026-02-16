Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 16 февраля

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в понедельник достигли пяти баллов. Сегодня на региональные дороги выехали свыше 948 тысяч машин.

Заторы образовались в первое утро рабочей недели на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение затруднено на Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки возникли на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском Рязанском, Боровском и Минском шоссе.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили, что за рулем необходимо сохранять предельное внимание и не отвлекаться на телефон. Водителей призвать держать дистанцию, соблюдать установленную скорость и не совершать резких перестроений.