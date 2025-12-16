Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 16 декабря

Пробки в Подмосковье утром во вторник, 16 декабря, составили пять баллов. На дорогах сегодня зарегистрировали свыше 917 тысяч машин, что меньше средних показателей ноября на 13%.

В утренние часы движение автомобилей затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Заторы возникли на Щелковском, Осташковском, Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском и Варшавском шоссе.

Также пробки образовались на Киевском, Минском, Можайском, Боровском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не превышать скорость и не нарушать дистанцию.

Кроме того, в ведомстве призвали автомобилистом заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.