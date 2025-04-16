Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 16 апреля

Пробки на дорогах Московской области оценили в пять баллов утром в среду, 16 апреля. На дорогах региона насчитали свыше миллиона машин, что превышает средние значения марта.

Заторы зафиксировали на Ленинградском, Носовихинском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Каширском, Варшавском и Боровском шоссе.

Кроме того, движение машин затруднено на Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не совершать внезапных маневров.