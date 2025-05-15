Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 15 мая

Утром в четверг, 15 мая, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Щелковском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Движение машин затруднено также на Калужском, Боровском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не совершать внезапных маневров, не превышать скорость, а также напомнили о важности заблаговременно притормаживать перед пешеходными переходами.