Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 14 октября

Утром во вторник, 14 октября, на дорогах в Подмосковье возникли заторы. Пробки сегодня достигли пяти баллов.

Движение в утренние часы затруднено на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Новорязанском, Варшавском и Боровском шоссе.

Кроме того, пробки образовались сегодня на Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов учитывать неблагоприятные погодные условия, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.