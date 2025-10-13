Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 13 октября

Утром в понедельник, 13 октября, пробки в Подмосковье достигли пяти баллов. Количество автомобилей на региональных дорогах превысило миллион.

Заторы зарегистрировали в утренние часы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Варшавском, Носовихинском, Калужском и Боровском шоссе.

Движение сегодня затруднено на Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.