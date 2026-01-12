Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 12 января
В первый рабочий день 2026 года пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах насчитали свыше 640 тысяч машин, что меньше средних показателей декабря почти на 40%.
Заторы сегодня возникли на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Рязанском, Носовихинском, Рязанском и Калужском шоссе.
Движение транспорта затруднено в утренние часы на Боровском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Пробки образовались и на трассе М-9 «Балтия».
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей учитывать погодные условия. Автомобилистам напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима.