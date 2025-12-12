Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 12 декабря
В последний день рабочей недели пробки в Подмосковье в утренние часы достигли пяти баллов. На региональных дорогах зарегистрировали более миллиона автомобилей.
Заторы возникли сегодня на Щелковском, Ленинградском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском, Калужском и Варшавском шоссе.
Движение транспорта затруднено также на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Кроме того, пробки образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало автомобилистов избегать внезапных маневров, соблюдать установленную скорость движения и дистанцию.