Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 11 сентября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в четверг, 11 сентября, на подмосковных дорогах зафиксировали более миллиона автомобилей. Пробки в региона составили пять баллов.

Движение транспорта затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Заторы также возникли на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.

Пробки сегодня образовались на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и не совершать внезапных маневров.