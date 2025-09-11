Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 11 сентября
Утром в четверг, 11 сентября, на подмосковных дорогах зафиксировали более миллиона автомобилей. Пробки в региона составили пять баллов.
Движение транспорта затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Заторы также возникли на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.
Пробки сегодня образовались на Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и не совершать внезапных маневров.