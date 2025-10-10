Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 10 октября

Утром в пятницу, 10 октября, пробки в Московской области составили пяти баллов. На региональных дорогах зарегистрировали более миллиона машин, что превышает показатели сентября более чем на 1%.

Сегодня скопления автомобилей возникли на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение затруднено в утреннее время на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Носовихинском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе.

Пробки образовались также на Волоколамском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей быть внимательными в связи с возможным ухудшением погоды.