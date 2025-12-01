Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 1 декабря

Пробки в Подмосковье в первое утро зимы составили пять баллов. На региональных дорогах 1 декабря насчитали свыше миллиона машин, что меньше показателей ноября на 1,3%.

Заторы в понедельник образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение автомобилей затруднено в утренние часы на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском и Новорязанском шоссе.

Кроме того, пробки возникли на Киевском, Минском, Варшавском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также призвали не совершать внезапных перестроений.