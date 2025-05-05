Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 5 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 5 мая. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Ведомство призывает водителей быть внимательными в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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