Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 5 мая

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 5 мая. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Ведомство призывает водителей быть внимательными в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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