Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 22 августа

Вечером в пятницу, 22 августа, пробки на дорогах Подмосковья составили четыре балла. Несмотря на последний день рабочей недели, загруженность магистралей остается невысокой.

Заторы возникли сегодня вечером на Ярославском, Щелковском, Каширском, Дмитровском, Калужском и Киевском шоссе.

Движение автомобилей временно затруднено на Рублево-Успенском, Можайском, Новорижском, Ленинградском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей держать дистанцию, не превышать скорость, а также не совершать внезапных перестроений.