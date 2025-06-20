Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 20 июня

Вечером в пятницу, 20 июня, загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла из 10. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Также движение затруднено на Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть бдительными и аккуратными на дорогах, а также не превышать скорость и держать дистанцию.