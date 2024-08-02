Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 2 августа

К вечеру пятницы загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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