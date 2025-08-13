Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 13 августа

Вечером в среду, 13 августа, загруженность дорог в Московской области составила шесть баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее Минтранс Подмосковья поделился статистикой аварийности на дорогах за семь месяцев. За это время произошло 1965 ДТП с погибшими и ранеными.
