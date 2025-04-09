Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 апреля

Утром в среду, 9 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали 833 тысячи автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Сегодня основные заторы зафиксировали на Щелковском, Каширском, Минском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение автомобилей затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Синоптики ранее предупредили о возможном снеге и гололедице в Московской области.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона водителей призвали соблюдать осторожность, держать дистанцию, не отвлекаться от дороги, а также не совершать внезапных маневров. В ведомстве добавили, что перед пешеходными переходам необходимо заблаговременно снижать скорость.